V nejvyšší soutěži basketbalistek (Renomia ŽBL) se hraje semifinále play off, kde náš region zastupuje TJ Sokol Hradec Králové. Východočešky nejprve minulou středu na domácí palubovce jednoznačně přehrály brněnské Žabiny 89:60, ovšem ve druhém zápasu série hrané na tři vítězství prohrály v moravské metropoli 76:85. Možná klíčový třetí duel série v úterý zvládly lépe hradecké hráčky (83:61). Čtvrté utkání hostí ve čtvrtek brněnská hala Rosnička (14.00) a případný pátý mač by se hrál v sobotu opět v Hradci Králové (16.00).

Bitva o páté místo nadále otevřena

O nejlepší umístění za posledních pět let dostaly v Renomia ŽBL možnost bojovat basketbalistky trutnovské Lokomotivy. Neúspěšné celky ze čtvrtfinále play off letos svádějí boje ještě o pozice na konečné 5. - 8. příčce a poté, co Východočeškám dobrovolně uhnul z cesty tým pražské Slavie, šel Trutnov rovnou do boje o 5. místo proti Chomutovu. Úvodní ze dvou duelů se hrál v neděli pod Krkonošemi a po vyrovnaném průběhu zvítězil hostující celek 76:73. Odveta je na programu ve středu. Aby se radovala Lokomotiva, musí vyhrát o čtyři a více bodů.