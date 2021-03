Pouze na jeden zápas byla série odehrána dle domluvy obou klubů. První duel byl kontumován ve prospěch USK, jelikož situace v týmu Trutnova nebyla ve spojení s covidem "hratelná". Následně se tak měly odehrát dva duel v Praze. Oslabený tým Lokomotivy však nebyl v momentálním stavu schopen během necelých 24 hodin sehrát dvě utkání a také druhé střetnutí tak bylo kontumováno ve prospěch USK.

Až třetí bitva se tedy hrála a favoritky v něm vlastně dokonaly postup do semifinále, v němž vyzvou KP Brno. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Hradec Králové a Žabiny Brno. Na trutnovskou Lokomotivu čekají boje o konečné 5. - 8. místo.

USK ZVVZ Praha – BK Loko Trutnov 137:50 (41:12, 75:28, 108:38).

Body: Jonesová 27, Condeová 23, Voráčková 19, Elhotová 16, Dojkićová 14, Režanová a V. Šípová 10, Halátková 7, Kovtunová 5, Vyoralová 3, Zeithammerová 2, Oblaková 1 – T. Králová 12, Finková 9, Linhartová 8, Wilsonová 7, T. Šípová 5, Šmahelová 4, Potočková 3, Hrabětová 2. Rozhodčí: Perlík, Kejklíček, Výborný. Fauly: 19:14. Trestné hody: 23/13 - 16/8. Trojky: 6:4. Hráno bez diváků.

Svěřenkyně trenéra Michala Martiška šly do zápasu v oslabené sestavě, když jim mimo jiné chyběla i nejlepší střelkyně družstva Anna Rylichová. Tým, který v posledních dnech trápila nákaza koronavirem, neměl v zápase šanci na úspěch. V úvodní čtvrtině domácí doslova dominovaly a do krátké pauzy šly s náskokem devětadvaceti bodů (41:12).

V poločase favorit vedl už 75:28 a v převaze pokračoval i ve zbylých minutách. Nakonec Lokomotiva padla rozdílem sedmaosmdesáti bodů, ke cti ji ale slouží fakt, že v tomto ročníku neporaženému soupeři dokázala nastřílet padesát bodů.

Trenér BK Loko Michal Martišek k utkání: „V první řadě jsme rádi, že jsme byli schopni alespoň v sobotu nastoupit. Poslední hráčky se nám vracely z karantény ve čtvrtek, takže to pro ně bylo určitě hodně náročné. Nicméně utkání jsme zvládli s ohledem na náš stav nad očekávání. Dali jsme padesát bodů, což se nám v této sezoně proti USK ještě nepodařilo. Obdržených 75 bodů v poločase a 137 celkem bylo hrozivých, ale USK hraje rychle. I my jsme se snažili rychle zakončovat, takže to byl zápas nahoru-dolů. Jsem spokojený a hrdý na to, že jsme alespoň jedno utkání čtvrtfinálové série v této netypické době zvládli.“

Ač Lokomotiva s hvězdným soupeřem ve čtvrtfinále prohrála jen jednou, série pro ni končí.

„Jsem nesmírně rád, že jsme byli v našem stavu schopní nastoupit alespoň k jednomu utkání. Je potřeba si uvědomit, že ještě stále máme některé hráčky v izolaci a tři hráčky nastoupily do zápasu po jednom až dvou trénincích po prodělaném onemocnění (to v posledních třech týdnech postihlo celkem sedm z třinácti hráček). Samozřejmě bychom raději odehráli kompletní sérii, ale délka karantén a i celkový stav navrátivších se hráček to i s ohledem na další program play off neumožnil. Jsem rád, že se v této komplikované době dospělo, po domluvě se soupeřem, sportovním ředitelem a exekutivou Renomia ŽBL, k tomuto kompromisu,“ řekl k situaci okolo čtvrtfinálové série trutnovský trenér Martišek.