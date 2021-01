Hradečtí basketbalisté přivítají v derby od 17 hodin Svitavy. Oba celky mají stejnou bilanci (7 výher – 10 porážek), tabulka od čtvrtého do desátého místa je navíc vzácně vyrovnaná. Je tedy jasné, že půjde o hodně.

„Čeká nás těžké a velmi důležité utkání. Pokud chceme pomýšlet na skupinu A1, musíme předvést stejný výkon jako ve středu proti Brnu a vyhrát. Jelikož je střed tabulky vyrovnaný, bude se počítat každé vítězství, které může rozhodnout o konečném umístění. Svitavy se zápas od zápasu lepší, budeme si muset pohlídat jejich rychlý protiútok a trojky,“ říká Lukáš Rovenský, asistent trenéra Královských sokolů.

„V základní části nás pak ještě čekají čtyři utkání, která jsou rovněž důležitá pro konečné pořadí. Každopádně i kdyby se nám nepodařilo vybojovat postup do skupiny A1, nesmíme přestat hrát, protože je pořád o co bojovat i ve skupině A2, kde ještě půjde o dvě postupující místa do play off,“ dodává Rovenský.

Tuři jedou k východočeskému souboji posílení čtyřmi výhrami v řadě, ale vědomi si náročnosti zápasu. „V Hradci Králové nás skrz postup do skupiny A1 čeká velmi důležitý souboj se sousedem v tabulce. Soupeř má velmi zkušený kádr, ve kterém v této sezoně vyčnívá především Pedja Stamenković, připisující si vynikající čísla. Sokoli jsou celkově útočně laděným týmem. Cesta k pátému vítězství v řadě povede zejména přes dobrou práci na obranné polovině,“ poznamenal svitavský trenér Lukáš Pivoda, jehož tým by rád Sokolům oplatil porážku z prvního vzájemného utkání.

Pardubice mají nůž na krku. To, že ho tam ještě vůbec mohou mít, přičítají středeční výhře nad Kolínem. V opačném případě už by se jim osmička hodně vzdálila. Z pozice desátého v tabulce s bilancí 7 – 11 přivítají od 17.30 Basket Brno (5. místo, 8 – 7).

„Vítězství nad Kolínem nám přišlo opravdu vhod, nálada je hned mnohem lepší. Na druhou stranu si všichni velice dobře uvědomujeme, že toho pořád máme spoustu před sebou. V brněnském týmu jsou zkombinovány zkušenosti s mladými nadějemi. Snaží se hrát rychle, dobře vytvářejí prostor pro své střelce z dálky. Rozhodující bude naše aktivita. Soupeř hraje také rád rychle, stejně jako my, takže nás čeká odlišný zápas od středečního. Jednoznačně bude rozhodovat kvalita naší obrany a doskok na obou polovinách hřiště,“ tvrdí pardubický kouč Adam Konvalinka.