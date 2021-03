Tentokrát po dohodě klubů dochází k prodloužení nadstavbové fáze o 2 týdny (do 17. 4.). Důvodem je současná nepříznivá koronavirová situace, neboť řada týmů je v karanténě a spousta zápasů je kvůli tomu odložena. Měl by se tak získat prostor pro sehrání neuskutečněných utkání.

K drobné změně dojde i v následném play off, předkola se to však týkat nebude. Pouze v případě čtvrtfinálových a semifinálových sérií se bude hrát nikoliv na čtyři vítězná utkání, jak bylo původně v plánu, ale pouze na tři. U předkola play off, které by se mělo týkat i basketbalistů Hradce Králové, zůstal formát na dvě utkání doma - venku, kdy bude rozhodovat celkové skóre.

„Tak jako obvykle připravujeme zajímavý fanouškovský program pro všechny zápasy ve vyřazovací fázi, které se budou vysílat přímými přenosy na programu ČT Sport a na internetovém portálu tvcom.cz prostřednictvím již osvědčených Studií Basketbal,“ řekl Tomáš Kotrč, předseda Asociace ligových klubů.