Pět dnů volna a znovu do akce. Hradečtí basketbalisté se po krátké pauze, která přišla vhod, znovu vracejí do zápasového rytmu. V úterý je čeká další utkání Kooperativa NBL, kdy v rámci nadstavbové skupiny A2 přivítají v třebešské sportovní hale od 19 hodin BK Armex Děčín.

Královští sokoli ve středu zvládli domácí bitvu s vedoucím Ústím nad Labem, když v infarktovém závěru zvítězili o jediný bod (85:84). Teď je čeká podobně těžký soupeř, navíc Válečníky v této sezoně ještě neporazili. V boji o lepší výchozí pozici pro předkolo play off by se případná výhra hodila jako sůl.

„Děčín je jediným celkem ze skupiny A2, který jsme letos nedokázali porazit. Musíme být koncentrovaní po celých čtyřicet minut a nenechat se rozhodit tvrdou hrou Severočechů. Pokud chceme pomýšlet na první místo v nadstavbě, musíme vyhrát,“ má jasno Lukáš Rovenský, asistent hradeckého trenéra Lubomíra Peterky.

Východočeši vyhráli ve druhé fázi sezony čtyři z pěti duelů. Výborné výkony nyní předvádí zejména Nemanja Barač a to jak na útočné, tak i na obranné polovině hřiště.

Na marodce zůstává už jen křídelník Jiří Šoula (zranění ruky na několik týdnů), naopak do zápasu by měl po šestitýdenní odmlce zasáhnout slovenský pivot Pavol Lošonský, který bojoval s Covidem-19. To je dobrá zpráva pro trenéra, kterému se tím rozšíří rotace týmu.

Válečníci měli nedávno covidové problémy a byli v karanténě. Bylo otázkou, v jaké kondici budou hráči po jejím ukončení. O víkendu však proti Olomoucku odehráli jasný zápas s vítězným koncem (85:66). Kouč Tomáš Grepl zatím zůstává v izolaci a dočasně ho zastupují bývalí hráči Landa s Houškou.

Severočechům bude ve městě pod Bílou věží chybět dlouhodobě zraněný tahoun Šimon Ježek. Na jeho místo přišel Nate Bradley, ovšem nad jeho startem visí otazník, neboť ještě není jasné, zda se administrativně stihne vyřídit přestup. Tým tak momentálně táhnou Ondřej Šiška s Tomášem Pomikálkem, velmi dobře hraje rovněž David Žikla.

V základní části byly vzájemné zápasy Hradce s Děčínem vyrovnané, pokaždé však zvítězil Armex (83:79 a 99:94). Po dlouhodobé fázi KNBL měly oba týmy na kontě shodný počet výher. Taktéž dohrávka odloženého 2. kola nadstavby by tedy měla být vyrovnaná.

BASKETBAL - Liga mužů - skupina A1 – 8. kolo: Brno – Nymburk 82:101.

Tabulka:

1. Nymburk 27 26 1 2690:2087 96,3

2. Kolín 26 18 8 2302:2141 69,2

3. Opava 26 18 8 2266:2096 69,2

4. USK Praha 27 16 11 2149:2153 59,3

5. Brno 28 14 14 2291:2262 50,0

6. Pardubice 26 11 15 2104:2182 42,3

Liga mužů - skupina A2 – 9. kolo: Děčín – Olomoucko 85:66, Ústí nad Labem – Svitavy 83:68.

Tabulka:

1. Ústí n. L. 28 13 15 2351:2322 46,4

2. Hradec Králové 27 12 15 2236:2309 44,4

3. Děčín 25 10 15 2016:2167 40,0

4. Svitavy 26 10 16 2107:2194 38,5

5. Olomoucko 29 8 21 2340:2539 27,6

6. Ostrava 29 6 23 2207:2607 20,7