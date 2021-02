Na východě Čech však strach nemají a los přivítali. „USK jako čtvrtfinálový soupeř není tak špatný. Všichni jsme spíš očekávali Nymburk, Opavu, nebo Kolín, který je na vlně. Teď určitě máme šanci vyhrát, stejně jako USK. Hradec, tuším, ještě v závěrečném turnaji poháru nebyl, takže postup je velkou výzvou. Samozřejmě v semifinále by nás nejspíš čekal Nymburk, ale pak už se může stát cokoli a teoreticky je třeba možné vyhrát i nad Nymburkem, když USK ho v lize porazil, a my bychom porazili USK,“ nebojí se velkých slov Jiří Šoula, křídelní hráč hradeckého celku.

Královští sokoli o víkendu definitivně přišli o šanci na horní šestku ligové nadstavby, nejbližší velkou motivací se tak stává domácí pohár. Jeho závěrečný turnaj nejlepší osmičky se uskuteční od 10. do 14. února v Nymburku. „Jsme rádi za to, že jsme se tam dostali. Hlavně teď nesmíme být pod tlakem a je třeba si to příští týden užít,“ hlásí jeden z nejzkušenějších Sokolů, 35letý Peter Sedmák.

V případě vítězství by se Hradce rázem týkaly boje o medaile a to je velká výzva. Favoritem na semifinále však přece jen budou Pražané. „O šanci na medaili se určitě pobijeme, bylo by skvělé nějakou získat,“ dodává slovenský pivot.

Na finálovém turnaji si zahrají i další dva východočeské celky. Svitavy budou chtít zastavit rozjetý Kolín a basketbalisté Pardubice se pokusí přejít přes celek Brna.

Finálový turnaj v Nymburku



Čtvrtfinále – 10. února: Hradec Králové – USK Praha (15.00), Nymburk – Opava (18.30); 11. února: Pardubice – Brno (15.00), Kolín – Svitavy (18.30).



Semifinále – 13. února: HK/USK – Nymburk/Opava (13.30), Pardubice/Brno – Kolín/Svitavy (17.00).



Duel o třetí místo (15.30) a finále (19.00) jsou na programu 14. února.