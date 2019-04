O posledním víkendu skončila základní část letošní Východočeské basketbalové ligy a novopačtí basketbalisté ji i přes dvě závěrečné výhry zakončili na druhém místě. Teď se o titul utkají ve Final Four, které se bude hrát v Trutnově.

| Foto: ilustrační foto

Závěr základní části vyšel Sokolům skvěle. V obou závěrečných utkáních se poprvé, po téměř půlročním zranění, objevil i Vojtěch Pour. Sokolové se v neděli vraceli domů s aktivním rozdílem z utkání v Chrudimi a Přelouči devětašedesáti bodů, ale ani tento rozdíl, který jim dopomohl k nejlepšímu skóre v tabulce VBL, je nevysadil na první místo a tak se dívají na záda trutnovským basketbalistům. O to více mrzí jejich domácí prohra o šest bodů s tímto celkem, když neuhlídali nejlepšího střelce Malého. Vzhledem k tomu, že letos bylo vynecháno play off, tak o konečném pořadí ve VBL rozhodne ve Final Four, které se bude hrát za účasti nejlepších čtyř týmů ze základní části na palubovce nejlepšího družstva – v Trutnově. Kromě Trutnova a Nové Paky se ho zúčastní třetí Náchod a čtvrtý Turnov.