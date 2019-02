Nová Paka – Dvě rozdílná utkání VBL mužů sehráli o prvním listopadovém víkendu pačtí basketbalisté. V sobotu hráli v hale ZŠ Husitská s Chrudimí, která se pohybuje ve druhé polovině tabulky a v neděli v hale ZŠ v Komenského s týmem Jiskry Halíčkův Brod.

Ilustrační foto. | Foto: Míla Pour

Ten až do tohoto víkendu kraloval tabulce VBL. Těmito vítězstvími se sokolové probojovali na druhé místo v tabulce VBL mužů.



Zatímco v sobotu v hale, kde sokolové nahrají zápasy a ani netrénují, byla hra domácího týmu nemastná, neslaná a vítězství o jeden bod sokolům zajistil osm sekund před koncem Radek Banýr, v neděli s havlíčkobrodskou Jiskrou to byla procházka růžovým sadem a vítězství domácích, kteří nastoupili téměř kompletní, mohlo být ještě daleko vyšší.



Sokol Nová Paka – Sokol BK Chrudim 65:64 (11:5, 31:23, 47:39). V utkání měli sokolové, i když jim střelba značně vázla, od první minuty navrch. Dokumentovalo to i skóre, které se od první desetiminutovky pohybovalo v jejich prospěch.



V první čtvrtině o šest, ve druhé a třetí o osm. To, že se rozdíl během druhé a třetí čtvrtiny téměř nezvětšoval, domácí nechalo až moc ve velkém klidu. Hostům se sice dařilo v této době několikrát snížit, ale domácí vždy opět odskočili na osm bodů.



Bohužel v poslední čtvrtině se hostům začalo dařit. Hned v úvodu této závěčné čtvrtiny se dvěma slepenými dvojkami a trojkou přiblížili k sokolům na pouhý bod. Domácí sice odpověděli dvěma dvojkami Bajera, hosté ale opět snížili dvojkou. Podobným způsobem se skóre ubíralo až do stavu 53:55, kdy se hosté v páté minutě ujali vedení o dva body.



Tentokrát k přetahované nedošlo a basketbalisté Chrudmi dotáhli vedení v poslední minutě na 64:60. Naštěstí ale pak domácí Šafář snížil trojkou čtyřbodový rozdíl na jeden bod (63:64), hosté se z následného útoku netrefili, podobně tak domácí.



Ti naštěstí získali deset sekund před koncem míč a z protiútoku uzavřel dvojkou skóre Radek Banýr na 65:64, které domácí již ubránili.

Body: Šafář 10, 2x3, 2/0, 3, Bajer 9, 4/1, 3, Banýr 8, 8/6, 2, Sucharda 8, 0/0, 1, Stěhulka 8, 4/2, 3, Gottštein V. 7, 1/1, 1, Korbelář 5, 2/1, 5, Tegel 5, 1x3, 0/0, 0, Kmoníček 4, 0/0, 1, Gottštein E 1, 2/1, 2. Trestné hody: 23/12 (52,2%): 23/12 (52,2%). Trojky: 3:8. Fauly: 17:21, pět faulů: 1 (Korbelář): 0. Rozhodčí: Štěpán Scholze, Milan Soudek (oba Pardubice).



Sokol Nová Paka – Jiskra Havlíčkův Brod 77:52 (28:15, 44:30, 59:35). Od prvních minut bylo vidět, že basketbalisté Havlíčkova Brodu budou mít na novopacké palubovce potíže.



Domácí tým byl lepší po všech stránkách. Sokolové se prosazovali jak pod oběma koši, tak i střelbou z perimetru. Jenom škoda, že od první čtvrtiny se rozdíl v bodech téměř nezvýšil.



Body: Šafář 14, 4x3, 0/0 , 2, Bajer 14, 1x3, 2/1, 4, Tegel 13, 8/3, 0, Stěhulka 12, 2/2, 5, Banýr 8, 1x3, 3/1, 2, Kmoníček 5, 6/3, 3, Sucharda 4, 0/0, 1, Korbelář 3, 1x3, 0/0, 1, Sekot 2, 2/2, 0, Gottštein E. 1, 6/1, 3, Gottštein V.. 1, 2/1, 1. Trestné hody: 31/14 (45,2%)::24/16 (66,7%). Trojky: 7:0. Fauly: 22:27, 5 faulů: 1 (Stěhulka): 2. Rozhodčí: Roman Mareš (Choceň), Jan Zima (Hradec Králové).



Další utkání sehrají novopačtí basketbalisté 19. listopadu od 17 hodin v Rychnově n. Kn. a následující neděli v 10 hodin v Náchodě.

Jiskra Hořice – BK Přelouč B 61:69 (9:21,31:33,49:57). Ani v sedmém utkání letošního ročníku VBL se nepodařilo basketbalistům Jiskry zvítězit, i když hráli v domácím postředí. Hostující tým odskočil domácím o dvanáct bodů hned v první čtvrtině. Domácí hráči sice ve druhé čtvrtině stáhli na pouhé dva body, ale to bylo z jejich strany vše. Domácí doplatili v závěru na vyfaulování dvou hráčů.



Body: Rais 20, 3x3, 6/5, 5, Hrdý 20, 3x3, 2/1, 4, Bittner H. 7, 3/1, 3, Zeman 5, 1x3, 0/0, 0, Holeček 4, 0/0, 2, Bartoš 3, 2/1, 5, Havránek 2, 0/0, 2, Medek 0, 0/0, 0, Štěpánek 0, 0/0,0, Bittner M. 0, 0/0, 1. Trestné hody: 13/8 (61,5%): 24/13 (54,2%). Trojky: 7:8. Fauly 22:19, 5 faulů: 2 (Rais, Bartoš): 1. Rozhodčí: Jan Zima (Hradec Králové), Petr Dočkal (Svítkov).



K příštímu utkání zajíždí basketbalisté Jiskry v sobotu 19. listopadu do Havlíčkova Brodu a následující neděli do Chrudimi.



VBL mužů:

1. TJ Turnov ⋌6 5 1 475:370 11

2. Sokol Nová Paka ⋌6 5 1 443:376 11

3. Sokol Vysoké Mýto ⋌7 3 4 493:481 10

4. Havlíčkův Brod ⋌6 4 2 447:443 10

5. Rychnov n. Kn. ⋌5 4 1 346:297 9

6. BK Chrudim ⋌7 2 5 407:450 9

7. Přelouč „B" ⋌7 2 5 458:507 9

8. Náchod ⋌4 4 0 310:240 8

9. TJ Jiskra Hořice ⋌7 0 7 362:519 7

10. Svitavy „B" ⋌5 1 4 291:349 6



Další výsledky VBL: Turnov – Havl. Brod 95:66, V. Mýto – Rychnov 64:72, Turnov – Chrudim 82:61 Míla Pour