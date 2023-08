O víkendu Štikovská rokle ožila závodem Alvari–Vasport Holiday Racing, který na novopacké autocrossové půdě už popáté uspořádali Holanďané.

Pátý ročník Klubového závodu v Autocrossu – Alvari–Vasport Holiday Racing potrápilo bahno a hluboké kaluže. | Foto: Jaromír Šímek

Letošní ročník silně poznamenala napřízeň počasí. To prověřilo jezdce, jako snad nikdy. Vytrvalý déšť odradil diváky, voda proměnila trať v bahnitou cestu s kalužemi. Strmý výjezd do kopce po startu by autům dělal problémy, proto se startovalo na opačnou stranu. Vyjetí z ideální stopy znamenalo velké zdržení nebo zapadnutí a konec.

Bláto s kamínky trhalo brzdové destičky, startovní pole značně prořídlo. Někteří jezdci se odhlásili, ale ostatní odhlasovali že chtějí jet i v tomto nevlídném počasí. Naši se neztratili Přesto se ale čeští jezdci setkali s úspěchy. Vladimír Mlejnek vyhrál v plechových autech a František Bedrník v buginách. Na závodech mokl i fotograf Deníku Jaromír Šimek, tak se podívejte, jak drsné podmínky zachytil svým objektivem.