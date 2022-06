Ještě před startem evropského šampionátu jste vyhrál závody v Humpolci a v Matschenbergu. A našlápnuto jste měl i v Přerově. Jak jste se startem sezony spokojen?

Nad očekávání. Do letošní sezony jsme vstoupili s novým motorem a hned se nám to ukázalo jako skvělá volba. Podle odjetých závodů by měl rychlejší motor fungovat skvěle.

Evropský šampionát má za sebou dvě náročné sezony, kdy kvůli covidu nebyl odjet kompletní. Jste o to více natěšen?

Jsem rád, že covid náhle zmizel a konečně můžeme dělat, co nás naplňuje a nemusíme řešit nějaká omezení. Už do domácího šampionátu jsem vstupoval velice natěšený a odhodlaný. Dokonce jsem ten čas do závodu odpočítával. Doufám, že mi tohle vydrží na každý závod.

Při své premiéře v kategorii Buggy 1600 jste skončil v neúplné sezoně na skvělém třetím místě, jaké ambice máte letos?

Chtěl bych se zase o pár pozic zlepšit. Cílem je rozhodně bojovat o stupně vítězů.

PODÍVEJTE SE: Zkušenosti rozhodly! Libčany překvapivě ovládly Pohár hejtmana

Kdo by měl být vašim největším soupeřem?

Takhle to neberu. Pro mě je soupeřem každý. Podle výsledku by to však měli být Lucemburčan Kevin Peters a Němec Markus Wibbeler.

V evropském šampionátu je vypsáno deset závodů, chcete startovat ve všech?

Je to opravdu finančně a časově nesmírně náročné. Bez táty, dědy, skvělého týmu a sponzorů by to rozhodně nešlo. Chceme objet, vše co půjde. Sezona bude nabitá, závodu je dostatek a já jsem za to rád.

Hned na začátek vás čekají závody v Pobaltí, jsou něčím specifické?

Například ve Vilkyčiai je drsný a pro nás nepříjemný povrch. Je to drť asfaltu a celkem to bolí, když tam mezi námi létají kameny. Oba dva okruhy jsou hodně rovinaté, takže pro závodníky ne moc záživné.

Pokračujte.

Navíc je zde vysoký tlak, což nesvědčí motorům. Všichni závodníci se samozřejmě bojí, ale do materiálu a techniky nikdo nevidí. Přeji si, aby se problémy vyhnuly všem naším jezdcům.

Jak si užíváte takhle dalekou cestu?

V Pobaltí je krásná příroda a každoročně zůstáváme přes týden někde v kempu, takže máme zároveň i menší dovolenou. Jakub Novotný vstoupí o víkendu do evropského šampionátu autokrosařů.Zdroj: FB jezdce

Jak to řešíte ve škole?

Naštěstí mě škola podporuje a pouští mě na závody. Individuální rozvrh zatím nemám. Známky a absence jsou v pořádku, tak snad to tak do konce studií zůstane.

Po závodech v Pobaltí následuje Matschnberg, poté už se na začátku července pojede domácí závod v Nové Pace, čím je pro vás speciální?

Pro všechny autokrosaře jsou závody ve Štikovské rokli speciální. Je to Mekka autokrosu, pro nás z východní Čech je to ještě umocněné. Rozhodně nejnáročnější závody na psychiku. Sjede se rodina, kamarádi a člověk je nechce zklamat. Tlak je velký, ale jsou to skvělé závody.