Nikodém ve finálové jízdy využil nejlepší startovací pozice a hned po startu se dostal do čela závodu, svůj náskok postupně navyšoval a dojel si pro zaslouženou výhru.

„Paráda, doufám, že jsme konečně zlomili letošní smůlu, Řekl bych, že stárnu, protože je to horší na ruce, než si to pamatuji. Chtěl bych tentokrát vyzdvihnout pořadatele, trať byla úplně někde jinde oproti červencové Evropě. Díry budou pořád, ale dalo se závodit, předjíždět. My jsme to dotáhli na jedničce, takže maximální spokojenost,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

Na druhém místě dlouho jezdil David Horák, který na začátku prázdnin na východě Čech ovládl závod seriálu mistrovství Evropy. Tentokrát však dojel až třetí, když se před něj vinou defektu dostal ještě Vojtěch Vaculík.

Ve slabších Buggy1600 si pro cenné vítězství dojel Arnošt Florian, který za sebou nechal Filipa Hartmana z Chotče. Na stupních vítězů je doplnil Daniel Pytloun. Florian má v čele domácího mistráku nedostižný náskok 46 bodů.

Nádherný souboj o výhru nabídla třída pro mladé jezdce Junior Buggy. Velkému tlaku průběžně vedoucí závodnice šampionátu Elišky Plné odolal v Nové Pace nakonec vítězný Ondřej Pospíšil. Bronz brala Eliška Pytlounová. Ta na svoji konkurentku ztrácí pouhých šest bodů. Pospíšil je zpět o dalších pět. Poslední podnik, který se pojede na konci září v Sedlčanech, nabídne napínavý boj.

Třídu Touring Autocross ve Štikovské rokli opanoval Slovák Marcel Dlesk, Kartcross Josef Švorc, Touring D6 Milan Purma a D2 Ladislav Brumlich.

Mistrovství ČR v autocrossu - Nová Paka