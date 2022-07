V konkurenci nejlepších mládežnických atletů z ČR se zdaleka neztratili a dokázali vybojovat jednu stříbrnou medaili, několik finálových umístění a být tak oporami atletické krajské výpravy.Hned tři pódiová umístění obsadil v kategorii starších žáků (roč. 2007-2008) zástupce ostroměřské atletiky a bronzový medailista z halového MČR v dálce Adam Šulc, který se dokázal probojovat dvakrát do finále, a to v běhu na 100m překážek (celkově 5. místo v čase 13,58s) a v dálce, kde zůstal těsně pod stupni vítězů (647cm). Chybělo mu trochu sportovního štěstí, protože posledními skoky soupeřů byl odsunut v dramatickém závodě z druhého místa na nepopulární 4. místo.

Na medaili mu chyběly dva centimetry. Vše si vynahradil ve štafetách na 4x60m, kde nastoupil na třetím úseku spolu s borci ze Sokola Hradec Králové a ve fantastickém třetím nejrychlejším čase historie 26,76s obsadili druhé místo (zaostali 0,05s za 16 let starým rekordem ČR). Nestačili tak pouze na štafetu Prahy, která stanovila nový český rekord. Dalším skvělým umístěním se může pochlubit Samuel Šulc (DC Ostroměř), který si ve finále 60m překážek mladších žáků (roč. 2009-2010) dokázal časem 9,48s vybojovat krásné šesté místo. Doplňkově Samuel nastoupil ještě v hodu oštěpem a obsadil 16. místo. V

elmi slušného výsledku ve vysoké konkurenci zaznamenal stříbrný medailista z halového MČR v sedmiboji Tadeáš Berný (AC TJ Jičín). Ve skoku vysokém se v kategorii starších žáků (2007-2008) výkonem 175cm v silné konkurenci dokázal protlačit do finále, kde obsadil 10. místo. Dále nastoupil ve vrhu koulí, tam mu časový program neumožnil absolvovat všechny pokusy a skončil na 19. místě.

Velmi statečně bojovala o finále v kategorii starších žákyň (2007-2008) na 800 metrů Aneta Rajmová (AC TJ Jičín), které nestačil ani výrazně vylepšený osobní rekord 2:20,97. na postup a skončila těsně před branami finále na 10. místě.Další body pro krajský tým vybojoval v hodu oštěpem v kategorii starších žáků ostroměřský Jakub Lánský. Mezi převážně o rok staršími soupeři obsadil 13. místo za solidních 40,33m.

Družstvo dále doplnili Timea Berná (AC TJ Jičín), která se prala se silnou konkurencí a ve skoku do dálky obsadila výkonem 497cm 20. místo a k postupu do finále ji chybělo 22cm. Timea ještě nastoupila v běhu na 300m, kde skončila 21. Dalším členem výpravy byl Tomáš Rybáček, který s výrazným osobákem na 1500m (4:45,11) obsadil mezi o rok staršími soupeři 23. místo. Tomáš ještě nastoupil spolu s Tadeášem Berným a Jakubem Lánským do druhé krajské štafety na 4x60m a skončili na 13. místě. Jičínská děvčata Aneta Rajmová a Timea Berná byla platnými členkami krajské štafety na 4x60m a dokončily na pěkném 8. místě. Desátá Letní olympiáda mládeže v Olomouci se tak stala vrcholem letní závodní žákovské sezony a zaujala diváky na stadionu i u televizních obrazovek velmi kvalitními výkony a dokonce i rekordy. (rš)