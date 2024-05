Už 61. pokračování napsal slavný motocyklový závod 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. Tentokrát přinesl nevyzpytatelné počasí, které bylo náročné pro jezdce i diváky. Králem letošního ročníku se stal nadějný český pilot Petr Najman. Ten si dojel pro výhru hned ve dvou kubaturách. Třinácté vítězství přidal do své sbírky rekordman Patrik Kolář. O závodním víkendu se toho však událo mnohem víc.

O víkendu se jel v Hořicích slavný motocyklový závod 300 zatáček Gustava Havla. | Video: Deník/Vladimír Machek

Sobotu výrazně poznamenalo deštivé počasí, i proto se na mokré trati jezdilo pomaleji než v posledních letech. Kvalifikační jízdy úplně nenapověděly, jak to bude na jednom z nejhezčích, ale také nejnebezpečnějších přírodních okruhů vypadat v neděli.

Už v sobotu zhasly naděje Kamila Holána. Známý jezdec, který měl startovat ve dvou nejsilnějších třídách a v minulosti o road racingu natočil film (Plná 6), upadl nepříjemně u Vodojemu a zlomil si ruku.

Slavné „zatáčky“ lidé sledují ze střech i lešení. Benzín i pivo tečou proudem

Start tradičně obstarali jezdci v SP 125. Kdo přišel pozdě, mohl litovat, protože se jel jeden z nejhezčích závodů dne. Po velkých bojích na trati proťal jako první cílovou pásku domácí Lukáš Fikker. Jeho radost však trvala pouze chvíli, protože byl pro nepovolenou úpravu motoru diskvalifikován a premiérové vítězství v Hořicích získal Jiří Bursa, druhý skončil Pavel Habrda a na stupních vítězů je doplnil Marek Zima.

Pak už na trať vyjela spojená třída GP 125/MOTO 3, OPEN 250 a SSP 300. Všechny zajímalo hlavně to, jestli si pro svůj třináctý titul a další zápis do historie dojede Patrik Kolář. A dojel! Neměl to však vůbec jednoduché, když se musel vypořádat se skvěle jedoucím Rakušanem Christophem Ederem.

Patrik Kolář.Zdroj: Roman Vlačiha

Dvěstěpadesátky ovládl Němec Rico Vetter, Supersporty 300 zase zkušený Radek Lamich.

Před startem šestistovek, což měl být jeden z vrcholů 61. ročníku, hořický okruh znovu začaly zkrápět dešťové kapky. I tak se na první dvě pozice rychle dostali dva hlavní favorité Petr Najman a Marek Červený.

Souboj, na který se všichni těšili, ale skončil velmi brzy. Červeného potkal za Lukaveckým vracákem nepříjemný pád a musel odstoupit. Poté už neměl Najman na trati konkurenci, závod se ani tak nedojel hladce, když byl kvůli vyvěšené červené vlajce předčasně ukončen. Za Najmanem se umístili Němec Wolfgang Schuster a třetí Aleš Sýkora.

300 ZGH Hořice - 2024.Zdroj: Roman Vlačiha

Ani stále populárnější třída Supertwin neměla bezproblémový průběh. Na zemi znovu skončil domácí borec Červený, závod byl přerušen a po časové prodlevě restartován na zkrácený počet kol. Po vypadnutí Červeného, technických problémech Jana Markalouse a faktu, že dosavadní lídr (před přerušením) Michal Dokoupil nepřezul na hladké pneumatiky, si pro další jednoznačné prvenství dojel rychlík Najman.

„K letošním "zatáčkám" mohu napsat pouze to, že se omlouvám svému týmu WRP a mechanikům, kteří pro mě dělají maximum. Udělal jsem jezdecké chyby a spadl jak v závodě Supersport, tak v závodě Twin…kluci velká omluva," vyťukal na svůj facebook Marek Červený.

V královské třídě Superbike byl favorit zcela jasný. Německý jezdec David Datzer jako držitel traťového rekordu v Hořicích nenechal nikoho na pochybách a stylem start-cíl jednoznačně zvítězil. Na bedně ho tentokrát doplnil krajan Johannes Schwimmbeck a Slovák Tomáš Tóth. České příznivce mohlo mrzet odstoupení Karla Peška kvůli technickým problémům. V posledním kole navíc tvrdě havaroval Jakub Šprojcar.

Závěr jednašedesátého ročníku 300 zatáček Gustava Havla obstaraly Supermona a SSP400. A stejně krásně jak závodní den odstartoval, tak i skončil. V monech totiž předvedli napínavý souboj němečtí jezdci Finn Chapman a Moritz Nestler. První jmenovaný svého konkurenta předjel až v závěrečném kole a při své premiérové účasti mohl vystoupat na nejvyšší stupínek. Třetí místo bral legendární Libor Kamenický.

SSP 400 měl na stupních vítězů kompletně české osazenstvo. Titul obhájil Petr Plichta, druhý skončil Patrik Horák a třetí Daniel Chovanec.

Kompletní výsledky zde.