Za ideálního fotbalového počasí se do Lukavce sjelo 10 týmů. Hřiště a zázemí turnaje bylo tradičně opět skvěle připraveno, díky všem aktivním členům místního klubu malé kopané. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po pěti. Už zápasy ve skupinové fázi ukázaly, kdo bude favoritem. Áčko dokazala vyhrát Pornlandia v béčku byl nejsilnější tým s názvem E-fyzio. Ani jeden z celků přitom neztratil ani bod.

Po zápasech ve skupinách následovaly čtvrtfinálová utkání, do kterých se kvalifikovala mužstva, která obsadila ve skupinách první až čtvrté místo.

V prvním z nich zvítězilo zcela přesvědčivě družstvo Pornlandia nad celkem Sekačky v poměru 4:1. Góly za vítěze vstřelil Kuneš 2, Čančara, Švambera. Za družstvo poražených Doležal. I druhý duel přinesl hladké vítězství týmu Veselá Šatna, které vyhrálo nad družstvem Sokol Lány v poměru 5:0. Góly za vítěze vstřelil Groll 2, Krotil 3.

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání se střetlo mužstvo Devopivo La Koruna s mužstvem Dohalic. Utkání bylo velmi vyrovnané. Zápas v normální hrací době skončil 1:1. O postupujícím mužstvu rozhodli až pokutové kopy, ve kterých měli lepší střeleckou mušku hráči z týmu Devopivo La Koruna.

Poslední čtvrtfinálovém utkání svedlo dvě domácí mužstva a to KMK Lukavec a E-fyzio, které potvrdilo roli favorita a zvítězilo 4:1. Za vítěze dávali branky Čížek 2, Pour, Rozsevač.

V prvním semifinále hladce 4:0 porazili obhájci titulu Pornlandia tým Devopivo La Koruna. Druhou místenku do finále si po velice vydařeném výkonu zajistil tým Veselá Šatna, jenž 1:0 porazil E-Fyzio.

Finálové utkání bylo od začátku velmi vyrovnané a přineslo velmi zajímavý fotbal. Žádný z týmu nechtěl dostat první gól. Skóre otevřel Řezáč nastupující za Veselou Šatnu. Družstvu Pornlandia se nedařilo vstřelit vyrovnávací gól, naopak byl to soupeř, který odskočil do dvou brankového vedení. Když už to vypadalo, že si Veselá Šatna dokráčí pro vítězství, tak obhajci titulu zariskovali. Jako pátého do pole vyslali Filipa Neumanna a byl to rozhodující moment finále. Neumann zařídil obě branky svého týmu, navíc řádil i v penaltovém rozstřelu. Pornlandia tak po výhře 3:2 po penaltách mohla slavit zlatý hattrick.

1. PORNLANDIA

2. VESELÁ ŠATNA

3. E-FYZIO

4. DEVOPIVO LA KORUNA

5. DOHALICE

6. TJ SOKOL LÁNY

7. SEKAČKY

8. KMK LUKAVEC

9. NASYPÁNÉ BERUŠKY

10. FDI TEAM

Nejlepším střelcem turnaje se stal Dominik Pour (E-FYZIO)

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Tomáš Bango (KMK LUKAVEC)

Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Daniel Krotil (VESELÁ ŠATNA)