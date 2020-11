Tip na aktivitu s dětmi, kterou nabízí DDM Stonožka Nová Paka.

Podzimní příroda plná barev zve k procházkám | Foto: Jana Rejnková

DDM Stonožka zve zájemce, aby si zahráli Simčino podzimní bingo. Kartička je k vytištění na facebookovém profilu Stonožky a venku na procházce si na ní škrtejte vše, co uvidíte. Není to soutěž, ale můžete dát DDM vědět, zda se vám to podařilo a za jak dlouho.