KDY: březen 2021

KDE: www.hvezdarnajicin.cz

ZA KOLIK: zdarma

Poslechněte si povídánís autorkou Jitkou Čejkovou o její knize Robot 100:Sto rozumů, která vyšla na podzim loňského roku, tedy přesně 100 let poté, co Karel Čapek knižně vydal své drama R.U.R. s podtitulem Rossum's Universal Robots. Jitka Čejková, editorka knihy, pracovala na disertační práci v Laboratoři chemické robotiky a nyní pracuje na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha.

Kniha Robot 100: Sto rozumů obsahuje R.U.R. v původním znění a také příspěvky 100 osobností z různých oblastí, zejména vědců (a to jak českých, tak i zahraničních). Diskutována budou i společenská témata.

S knihou se můžete seznamovat postupně, navíc každé úterý přibude 15 až 20 kapitol. Délka videa by měla být maximálně půl hodiny. Pro odvážlivce bude vydaný i audio rozhovor v neokleštěné verzi.

Toto poutavé vyprávění si můžete zdarma vychutnat u vašich internetových přijímačů. Odkaz k promítání naleznete na webu www.hvezdarnajicin.cz nebo na YouTube kanálu či facebookové události.