Tip na knižní novinku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Jelínek



Pokud nyní trávíte více času doma, zachumlejte se do deky a začtěte se například do knižní novinky spisovatele Petra Studeného s názvem Jeden život nikoho. Hlavní postava Roman Kozlovský se do světa, ve kterém se lidé bez ostrých loktů těžko prosazují, moc nehodí. Žije v přesvědčení, že intenzivní poctivá práce pro jeho zaměstnavatele mu přinese úspěch a dostatek prostředků pro něj i jeho rodinu. Čím víc se snaží jít nahoru, tím víc padá na dno. Kde se to všechno zastaví? Když se člověk upne k práci jako k prostředu, kterým chce vyřešit všechny své problémy, mnohdy až když je pozdě, pochopí, co naopak ztrácí.