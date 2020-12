Po delší povinné odmlce otevírá 3. srpna svoje brány také hořické muzeum.

Zdeněk Burian, Karbon. | Foto: Archiv Dorotheum.

KDY: od 3. prosince

KDE: Hořice

ZA KOLIK: Plné: 30 Kč

Snížené (děti, studenti od 6 do 18 let, senioři): 15 Kč

Rodinné (maximálně 2 dospělí a 1 a více dětí): 60 Kč

Zdarma děti do 6 let, držitelé průkazů AMG, ZTP a ZTPP, průvodci