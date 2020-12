KDY: do 14. ledna 2021

KDE: zámek v Hořicích

ZA KOLIK: záleží na každém z vás

Máte-li doma sportovní náčiní, hračky nebo oblečení v dobrém stavu, ze kterých vám ratolesti už vyrostly, darujte je rodinám, které se rozhodly poskytnout domov dětem, jež by jinak musely žít v ústavech. Přineste je na hořický zámek každé pondělí od 10:30 do 12:00 a každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin.

Všechny darované věci se poté odvezou do skladu v Sadové, odkud poputují přímo do pěstounských rodin v Královéhradeckém kraji. Více informací najdete na webu www.pestounskerodiny.cz.