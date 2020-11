Tip na knižní novinku

Knihy | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Zvítězí první láska, nebo dá Celine raději druhou šanci svému bývalému muži? Začtěte se do letošní knižní novinky spisovatelky Carol Masonové. Příběh začíná jedním prchavým okamžikem před patnácti lety ve Vietnamu. Pohledy Celine a Patricka se střetnou a oni spolu prožijí čtyři nádherné dny. Oba cítí, že tohle je ta pravá láska. Krutá realita je ale rozdělí a léta plynou. Až do chvíle, kdy Celine Patricka nečekaně zahlédne na rušné londýnské ulici. Okolnosti však jejich opětovnému setkání nepřejí. O pár let později se Celine rozvádí, naplno se věnuje své dceři a seznamce, kterou založila, když jí osud znovu připlete Patricka do cesty.