První debatu cyklu Ví premiér, co vás trápí? můžete sledovat již tento čtvrtek (8. září) v pravé poledne na www.denik.cz/covastrapi. Předseda vlády Fiala bude čelit otázkám, které se týkají nejpalčivějšího problému posledních měsíců – zvyšujícím se cenám energií a tomu, jak moc má a může vláda pomáhat občanům.

Debata, která pokaždé potrvá zhruba deset až patnáct minut, navazuje na úspěšný projekt Deníku z minulého roku, kde spolu debatovali ve čtvrthodinových diskuzích před volbami tři kandidáti na premiéra – Andrej Babiš, Petr Fiala a Ivan Bartoš.

Denik.cz chce do projektu každý týden zapojit také čtenáře. A to dvěma způsoby. „Každý týden v pondělí se zeptáme čtenářů na odpověď v jednoduché otázce, na niž mohou odpovídat vždy do středy. Ve čtvrtek výsledky rychlé ankety zveřejníme a poté s nimi zkonfrontujeme i pana premiéra,“ řekl ředitel redakcí a šéfredaktor Deníku Roman Gallo.

Otázka pro tento týden:

Pomáhá vláda lidem a firmám, aby zvládli zdražení energií? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Druhý způsob, jak se zapojit, je možnost poslat otázku premiérovi k danému tématu na otazkypremierovi@denik.cz. Nejzajímavější otázky vybereme a předseda vlády Fiala na ně odpoví.