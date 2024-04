Víkendová bilance nehod na Jičínsku zahrnuje dvanáct případů, z nichž polovinu způsobila zvěř. Jak se vyhnout střetům a co dělat po nehodě?

Víkendová nehodovost na Jičínsku | Foto: PČR

Jičínští dopravní policisté vyjížděli během tohoto víkendu, včetně pátku, k dvanácti dopravním nehodám, ke kterým došlo na území Jičínska. K nejvážnější dopravní nehodě vyjížděli policisté v pátek 19. dubna po 14. hodině, kdy na čtyřproudé komunikaci I/16 v katastru obce Robousy havaroval 78letý řidič vozidla značky Suzuki. Na přímém úseku komunikace z dosud nezjištěných příčin přejel tento řidič na krajnici, následně do silničního příkopu, kde čelně narazil do stromu. Řidič i jeho dva spolujezdci skončili v péči lékařů. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Veškeré okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem šetření.

Zdroj: PČRNebezpečí střetu se zvěří je pro řidiče stále aktuální! Polovina dopravních nehod totiž byla způsobena střetem se zvěří. Oznámení o střetu se zvěří, respektive o náhlém vběhnutí zvěře na komunikaci a následnému střetu přijímáme na území Královéhradeckého kraje denně. Největší škody způsobují divoká prasata a srnčí zvěř. I v případě, kdy je škoda zcela minimální nebo zraněné zvíře z místa nehody uteče, má řidič povinnost oznámit událost policii. Policisté pak řidiče poučí, jak dále postupovat, zeptají se na případná zranění řidiče a posádky vozu, a nutnost přivolání záchranné služby. Policie také vyrozumí majitele zvěře, což je většinou místní myslivecké sdružení, které se o usmrcené či zraněné zvíře postará. Pokud by řidiče napadlo si mrtvé zvíře z místa odvézt a ponechat, dopustil by se (v závislosti na výši škody způsobené mysliveckému sdružení jako vlastníkovi zvěře) přestupku proti majetku nebo trestného činu pytláctví. Na poraněnou zvěř určitě nesahejte, může Vám způsobit zranění a v případě jakékoliv nemoci by mohlo dojít k jejímu přenosu na člověka.

Důležité je také řádně zabezpečit a označit místo dopravní nehody, aby v důsledku nečekaně odstaveného vozidla nedošlo k dalším střetům.