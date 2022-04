K havárii došlo v dosud neznámou hodinu v noci ze soboty na neděli. Hasiči, policisté a záchranáři na místo vyjeli na hlášení krátce po šesté hodině ranní. "Vozidlo při jízdě směrem od Lázní Bělohrad na obec Tetín z dosud nezjištěné příčiny v letotočivé zatáčce vyjelo ze svého jízdního pruhu na pravou nezpevněnou krajnici, sjelo do silničního příkopu, kdy po ujetí cca 70 metrů čelně narazilo do pilíře silničního mostku. Náraz vůz přetočil přes střechu a po několikanásobné rotaci vozidlo dopadlo na střechu do volného travnatého terénu mimo vozovku. Řidič vozidla utrpěl zranění, na jejichž následky zemřel," uvedla mluvčí policistů Eva Prachařová.