Podle Centra dopravních informací šlo o motocykl, který na silnici III. třídy v Mlázovicích vylétl zcela mimo vozovku.

"Jednačtyřicetiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou vjel do protisměrného příkopu, kde narazil do betonového mostku. Vzhledem k vážnosti zranění byl řidič letecky transportován do hradecké nemocnice," sdělila policejní mluvčí Eliška Majerová.