Vážná dopravní nehoda na Jičínsku. Dítě transportoval záchranářský vrtulník

K dopravní nehodě došlo dnes večer v Lázních Bělohradě při výjezdu na Tetín, kde osobní automobil Volkswagen Passat dostal na silnici zřejmě vinou mokré vozovky smyk, vjel do protisměru, kde narazil do stromu. Dvě osoby byly převezeny se zraněním do nemocnice, dítě transportoval vrtulník do hradecké nemocnice.

Pro opařené dítě letěl vrtulník | Foto: ZZS Pardubického kraje

