„Jedná se zhruba o 50 krychlových metrů,“ má informace mluvčí královéhradeckých hasičů Ondřej Sezima. Majitel objektu nebyl v době zásahu dostupný. „Víme ale, o koho se jedná, má tu trvalé bydliště,“ uvedl starosta obce Marek Nýč.

Hasiči na místě zahájili v součinnosti s Policií ČR monitoring místa nálezu. „Podle polepů sudů a po jejich otevření hasiči zjistili, že jejich obsahem jsou kyseliny. Nádoby ale nejsou poškozeny, nic z nich neuniká a nehrozí žádné přímé nebezpečí. Nikdo z okolí nemusel být evakuován,“ ujišťuje Ondřej Sezima, že nijaké bezprostřední ohrožení obyvatelům vsi nehrozí.

Jak uvedl starosta obce, důležité je právě to, že podle šetření hasičů nedošlo k žádnému úniku. „V rámci možností by to mělo být v pořádku. Nalezené látky se budou nadále identifikovat. Během pondělí by se měl sejít odbor životního prostředí a hned příští týden by mělo dojít k jejich ekologické likvidaci,“ dodal Marek Nýč.

Jiří Řezník