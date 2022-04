V půl třetí ráno na silnici I/32 v Podhradí narazil do vzrostlého stromu u krajnice. "Dle dosud zjištěných skutečností k havárii vozidla došlo zřejmě tak, že muž na přímém úseku za obcí Čejkovice z dosud nezjištěné příčiny přejel do protisměru a následně mimo vozovku, kde narazil do stromu," uvedla k tragédii mluvčí policistů Šárka Pižlová. Muž utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Silnice byla v důsledku nehody dvě hodiny zcela uzavřená.