Ve čtvrtek krátce po deváté hodině ranní došlo u Lázní Bělohradu k dopravní nehodě.

Pětatřicetiletý řidič vozidla Škoda Fabia v tu dobu jel směrem od Lukavce u Hořic na Lázně Bělohrad. V pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy mokrému povrchu vozovky a přejel do protisměru. Zde se střetl s protijedoucím vozidlem Alfa Romeo, které řídila pětatřicetiletá žena. Spolu s ní ve vozidle cestovali dvě děti mladší patnácti let. „Posádka vozu Alfa Romeo utrpěla zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Ke zranění jiných osob nedošlo," uvedl k následkům nehody policejní mluvčí Aleš Brendl.