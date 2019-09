Informace o tragickém úmrtí Milana Jakubů se objevila v pondělí na webu Vojenského zpravodajství. „S velikou lítostí oznamujeme, že v sobotu 21. září, při automobilové nehodě u Špindlerova Mlýna, tragicky zemřel zástupce ředitele Vojenského zpravodajství, brigádní generál Milan Jakubů. Pro celé Vojenské zpravodajství a bezpečnostní komunitu jde o velikou ztrátu kolegy, který vedle vysokých profesionálních kvalit byl především slušným a čestným člověkem,“ oznámili zástupci Vojenského zpravodajství na webu.

„Milan Jakubů celý svůj profesní život zasvětil bezpečnosti naší země a našich občanů. Je tragickou ironií osudu, že jeho život skončil právě tímto způsobem,“ uvedl k události ředitel Vojenského zpravodajství, brigádní generál Jan Beroun.

Třicetiletý řidič, který nehodu způsobil, se účastnil setkání majitelů vozidel značky Mustang v Krkonoších. K nehodě došlo při neorganizované individuální jízdě tohoto vozidla mimo program setkání. Vůz měl půjčený z pardubické společnosti Ford Auto In.

"Vozidlo je ve vlastnictví naší společnosti a bylo jeho řidiči zapůjčeno na víkend k soukromým účelům. Je nám líto, že k nehodě došlo, a soucítíme se všemi poškozenými," uvedl v prohlášení Jan Myslivec, výkonný ředitel Auto In.

"My jsme nezávodili, nedocházelo tam k předjíždění. Byli jsme za sebou, vezl jsem syna řidiče toho červeného vozu," citovala TV Nova řidiče, který nehodu způsobil. "Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné," vyjádřil se.

"Potkala jsem je v Herlíkovicích, když jsem jela na výročí hasičů. Jeli jako blázni, ale to je viděl asi kde kdo. Mustang jen tak někdo nepřehlídne," popsala situaci jedna ze svědkyň.

Třicetiletý řidič jel od Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn a v pravotočivé zatáčce se v protisměru čelně střetl s vozem Škoda Rapid. Řídil ho zástupce ředitele Vojenského zpravodajství brigádní generál Milan Jakubů, který zemřel na místě. Jeho sedmačtyřicetiletou spolujezdkyni záchranáři převezli vrtulníkem s těžkým zraněním do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Řidič a dvanáctileté dítě z mustangu skončili s lehkými zraněními v nemocnici ve Vrchlabí.

Vyšetřování kriminalisty

Tragickou dopravní nehodu intenzivně vyšetřují trutnovští kriminalisté. "Znalecké zkoumání v oboru dopravy, jehož závěry pro nás budou velmi důležité, již bylo zadané," sdělila policejní mluvčí Ivana Ježková. "Řidič sportovního vozu v tuto chvíli ještě nebyl z důvodu hospitalizace vyslechnut, dvanáctileté dítě již bylo z nemocnice propuštěno a svědectví kriminalistům poskytlo," informovala.

Orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u 30letého řidiče měla negativní výsledek. "Nicméně čekáme ještě na výsledek odběru krve a s tím související toxikologický rozbor. Očekáváme také výsledky nařízené soudní pitvy u zemřelého řidiče z druhého vozidla," doplnila.

Škoda byla předběžně vyčíslena na 1 300 000 Kč.

V souvislosti s vyšetřováním kriminalisté žádají veřejnost, a to očité svědky nehody, případně majitele vozidlových kamer, kteří zaznamenali okolnosti těsně před nehodou, ať na linku 158 poskytnou svědectví.

"Případně ať operačnímu důstojníkovi předají na sebe kontakt. Vzhledem k tomu, že se dopravní policisté souběžně zabývají i případným porušováním pravidel v silničním provozu, ke kterému mohlo docházet v sobotu 21. září v souvislosti s jízdou sportovních vozidel značky Ford Mustang na Trutnovsku, konkrétně v okolí Špinderova Mlýna, Vrchlabí a Benecka, přivítáme obdobná svědectví i k tomuto jednání," požádala veřejnost o spolupráci policejní mluvčí Ivana Ježková.