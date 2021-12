Opilý kamioňák naboural obchod, auto, dub, lampu, značku, sloupek, strhl i kabel

/FOTOGALERIE/ Na mol opilý 64letý řidič kamionu boural při průjezdu ulicemi v Hořicích na Jičínsku, kde se dalo. Nejdřív do jedné z prodejen, pak strhl telefonní kabel a od nehody ujel. Než policisté šoféra zastavili, stihl ještě narazit do vzrostlého dubu, lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, kovového sloupku a nakonec zaparkovaného osobního automobilu. "Jako Pac-Man by nasbíral hodně bodů," komentovali to policisté. Podívejte se na dílo zkázy ve fotodokumentaci.

Jako Pac-Man by nasbíral hodně bodů | Foto: Policie ČR