Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při objasnění dopravní nehody, ke které mělo dojít v neděli 18. června v 17:05 hodin na silnici III. třídy č. 32510 v katastru obce Třebovětice.

Policisté hledají svědky nehody, ke které došlo před nedávnem v katastru obce Třebovětice. | Foto: Policie ČR

Osmnáctiletému řidiči motocyklu značky Hyosung, jedoucímu ve směru od obce Jeřice na obec Třebovětice, měl před obcí Třebovětice při průjezdu levotočivou zatáčkou do jízdní dráhy vjet v protisměru jedoucí automobil. "Motocyklista ve snaze vyhnout se srážce s dosud nezjištěným vozidlem přejel k pravému okraji vozovky a následně do silničního příkopu, kde společně se spolujezdcem havarovali. Řidič automobilu z místa ve směru na Jeřice ujel, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon," popsala policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

Nečekaná dohra nehody. Řidič zavolal policii a následně nadýchal 2 promile

"Žádáme samotného řidiče automobilu, případně svědky, kteří v uvedený čas projížděli touto trasou a mají k dispozici záznamy z palubní kamery nebo mají jakékoliv informace, které by nám pomohly s objasněním nehodového děje, aby kontaktovali policisty dopravního inspektorátu Jičín na telefonním čísle 974 533 250 nebo přímo linku 158," vzkázala mluvčí.