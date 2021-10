V sobotu 23. října krátce po poledni přijala policie oznámení o dopravní nehodě automobilu značky Nissan, která se stala v Nové Pace.

Dopravní nehoda v Nové Pace | Foto: PČR

Dvaačtyřicetiletý řidič nejdříve při odbočování vpravo nerespektoval dopravní značení, a to přikázaný směr jízdy vlevo, následně se zřejmě nevěnoval řízení a narazil do oplocení rodinného domu, který tímto poškodil. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl překvapivý, a to nejen kvůli naměřené hodnotě. Přístroj jednak policistům ukázal hodnotu 2,68 promile a navíc na zadním sedadle sedělo v autosedačce malé dítě. Při této dopravní nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn.