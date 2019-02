Stará Paka - Novopačtí profesionální a dobrovolní hasiči zasahovali v pondělí po poledni při střetu traktoru s motocyklem.

Střet traktoru s motocyklem ve Staré Pace. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

K dopravní nehodě došlo v ulici Revoluční ve Staré Pace. Zraněného motocyklistu ošetřili hasiči, kteří se na místo dostavili jako první. Přivolána byla také Policie České republiky k pomoci s řízením dopravy v místě události.

Jednotka spolu se zdravotnickou záchrannou službou uložila pacienta do vakuových nosítek a transportovala ho do vrtulníku letecké záchranné služby. Ten ho poté přepravil do nemocnice. HZS