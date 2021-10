V jičínské Hradecké ulici zase ve středu havaroval na kruhovém objezdu motocyklista, na místo nehody byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Jičín. Zraněnému člověku poskytla jednotka předlékařskou pomoc, dále byl pacient předán do rukou zdravotnických záchranářů. Hasiči zajistili místo nehody, spolupracovali při ošetřování zraněného a jeho transportu do vrtulníku letecké záchranné služby. Po vyšetření nehody Policií ČR pomohli policistům naložit nabouraný motocykl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.