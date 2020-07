/FOTO/ Ve středu ráno došlo mezi obcemi Dolní Přím a Stěžery k dopravní nehodě s tragickými následky. Osobní automobil VW Polo jedoucí ze Stěžer na Dolní Přím se čelně střetl s protijedoucím dodávkovým vozidlem, které na přehledném úseku silnice vyjelo do protisměru.

Tragická dopravní nehoda: muž zemřel, žena byla letecky transportována do nemocnice. | Foto: Policie ČR

Muž (73 let) z osobního automobilu při střetu na místě zemřel, spolujezdkyně byla letecky transportována do nemocnice. Řidiče (22 let) dodávkového vozidla si též převzali do péče lékaři.