Jízda sedmdesátiletého řidiče skončila ve čtvrtek dopoledne nárazem do stromu mezi obcemi Vidochov a Bělá u Pecky.

Jedním lehkým zraněním skončil smyk a následný náraz do stromu nedaleko Bělé u Pecky. | Foto: PČR

Muž zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti dostal v pravotočivé zatáčce smyk a přejel do protisměru. Automobil zastavil až čelní náraz do stromu. „Přivolaní policisté na místě provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Spolujezdkyně utrpěla lehká zranění a do péče si ji převzali lékaři. Na vozidle vznikla hmotná škoda ve výši zhruba 40 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.