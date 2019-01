Východní Čechy - Jeden člověk zemřel za poslední tři roky při dopravních nehodách na železničních přejezdech ve východočeském regionu. Stalo se to v květnu 2013 v Bílé Třemešné na Trutnovsku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Memento tragédie ve Studénce na Novojičínsku, při níž při srážce pendolina s kamionem uvězněným na železničním přejezdu zemřeli tři lidé, nabízí důležitou otázku: Jak bezpečné (nebo spíše nebezpečné) jsou přejezdy ve východočeském regionu?

Vjel na koleje – a to přímo pod vlak. Na místě zemřel

Jak vypadala tragická nehoda, která se udála 20. května 2013 v Bílé Třemešné? Zemřel při ní třiašedesátiletý muž, který je jedinou obětí srážek vlaků s automobily za poslední tři roky ve východočeském regionu.

Bouračka se stala pár minut před devatenáctou hodinou. „Třiašedesátiletý řidič osobního vozu Škoda Fabia vjel na železniční přejezd v okamžiku, když tudy projížděl osobní vlak s osmi cestujícími," popsala nešťastnou chvíli tisková mluvčí krajské policie Ivana Ježková. „Strojvedoucí už srážce nedokázal zabránit a ve vozidle zůstal zaklíněný velmi těžce zraněný řidič. Naštěstí cestoval sám," doplnila. Záchranáři přes veškerou snahu nezvládli muže udržet při životě, následkům svých zranění podlehl a na místě zemřel.

Odpověď na tuto otázku může dát statistika. Za poslední tři roky zahynul při nehodách na přejezdech v Královéhradekém i Pardubickém kraji v uvozovkách pouze jeden člověk.

Stalo se to v Královéhradeckém kraji v roce 2013. Třiašedesátiletý řidiči zahynul v Bílé Třemešné, vjel totiž na přejezd přesně ve chvíli, kdy přes něj projížděl vlak.

Společně s touto událostí se od roku 2013 dodnes událo v Královéhradeckém kraji čtrnáct nehod na železničních přejezdech. V roce 2013 čtyři, o rok později pět a letos zatím rovněž pět. Vedle zabitého muže bylo dalších pět lidí lehce zraněno.

„K vícero dopravním nehodám došlo pouze na jednom železničním přejezdu, a to u obce Libošovice na Jičínsku – celkem ve dvou případech," oznámila tisková mluvčí policie Královéhradeckého kraje Hana Klečalová. „Z těchto důvodů nelze označit žádný železniční přejezd za nebezpečný," vysvětlila.

V Pardubickém kraji za sledovanou dobu nezemřel při těchto nehodách žádný člověk – devět jich bylo zraněno, z toho dva těžce.

A co říkají statistiky? Celkem se v kraji událo jedenadvacet nehod (2013 – 6, 2014 – 10, 2015 – 5). Čtyři z nich se staly na přejezdech se světelnou signalizací i závorami, šest na místech se světly a zbytek – tedy jedenáct – na nechráněných přejezdech.

Dvě dopravní nehody byly zaviněny cyklistou, dvě nákladním vozidlem s hmotností nad 3,5 t, ostatní byly zaviněny osobními auty.

„Za nejnebezpečnější považujeme přejezd v Pardubicích v ulici Dašická," prozradila tisková mluvčí krajské policie Markéta Janovská. „Ze statistiky vyplývá, že větší nehodovost je na místních komunikacích a silnicích třetí třídy. Vyšší nehodovost je na železničních přejezdech bez přejezdového signalizačního zabezpečovacího zařízení," okomentovala čísla.

Návrat do autoškoly aneb Co říká zákon

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidiči zakázáno vjíždět na železniční přejezd. a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem, f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Za tyto přestupky je stanovena pokuta 2500 – 5000 korun.