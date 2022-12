Krátce po 18. hodině jela po silnici III. třídy od Pecky směrem na Borovnici, když ve Stupné zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy při průjezdu pravotočivou zatáčkou, dostala smyk a vyjela mimo silnici až do příkopu. Přivolaní policisté vyloučili dechovou zkouškou, že by žena před jízdou požila alkohol a předali ji do péče lékařů. Ti řidičku odvezli do jičínské nemocnice.