Jičínští dopravní policisté se zabývají nehodou, ke které mělo dojít v pondělí 4. září půl hodiny před polednem mezi Kopidlnem a Jičínem. Neviděli jste ji?

K nehodě došlo v pondělí 4. září 2023 kolem 11:30 hodin mezi Kopidlnem a Jičínem. | Foto: Policie ČR

"Na zhruba 34. kilometru silnici I. třídy č. 32 ve směru od Jičína měl dosud nezjištěný řidič bílého vozidla dodávkového typu vybočit a najet do protisměru, kde v tu dobu jel řidič automobilu Škoda Octavia. Aby nedošlo ke střetu, řidič osobního automobilu strhl řízení vpravo, vjel do silničního příkopu a následně do pole, kde zastavil," popisuje sled událostí policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

Pro řádné objasnění nehody žádají policisté případné svědky, kteří se v době nehody místem pohybovali, aby se ozvali na telefonní číslo 974 533 250 nebo linku 158. Uvítají také případné záběry z palubních kamer.