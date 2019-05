Deset dopravních nehod, z toho šest střetů se zvěří, takovou bilanci má uplynulý víkend z pohledu jičínských policistů.

K nejvážnější nehodě se zraněním došlo na silnici v obci Vidochov. Ve směru od Nové Paky řídil devětatřicetiletý muž vůz Škoda Felicia. Spolu s ním cestovala pětačtyřicetiletá žena. V pravotočivé zatáčce dostal na mokré vozovce smyk a narazil do svodidel. Následně přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucí Škody Rapid devětadvacetiletého muže.