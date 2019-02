Jičín - V pondělí 19. října v 13.39 došlo v Jičíně na Valdštejnově náměstí k dopravní nehodě. Neznámý řidič nezjištěného vozidla tmavé barvy couval z řady zaparkovaných vozidel.

Poškozené auto na Valdštejnově náměstí. | Foto: Policie ČR Jičín

Přitom narazil zadní částí svého vozu do přední části za ním stojícího vozidla Škoda Octavia combi červené barvy. Řidič a jeho spolujezdec následně vystoupili a prohlíželi způsobenou škodu. Poté se vrátili zpět do vozu a z místa odjeli, aniž by nehodu oznámili. Celková škoda byla vyčíslena na 15 tisíc korun.