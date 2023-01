Během dopoledne vyjížděli dopravní policisté do Ostroměře k dopravní nehodě 76letého řidiče vozidla VW Golf. Senior se zřejmě plně nevěnoval řízení, náhle přejel do protisměru, najel na chodník, kde porazil značku a zastavil až v oplocení domu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Policisté u řidiče vyloučili požití alkoholu provedenou dechovou zkouškou. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 95 tisíc korun. Za uvedené jednání uložili policisté seniorovi správní trest, a to pokutu příkazem na místě ve výši 2 tisíce korun.