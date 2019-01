Krkonoše - Třiatřicetiletý snowboardista v neděli odpoledne vyletěl z cesty v Modrém a velmi těžce se zranil, při záchraně členům HS pomáhali i okolojedoucí skialpinisté.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

K vážnému poranění podle našich informací zkušeného snowboardisty došlo krátce před třetí hodinou. „Sjížděl po komunikaci z Modrého dolu do Pece pod Sněžkou. V prudkém klesání nad chatou Milíře došlo k pádu, jezdec vyletěl z cesty a na jejím okraji narazil do volně ve sněhu ležícího ostrého kamene," uvedl k okolnostem zranění Tomáš Novák, zasahující člen Horské služby Krkonoše. Snowboardista se o kámen vážně poranil, kdy si nárazem způsobil otevřenou zlomeninu levé stehenní kosti s masívním krvácením. Na místo události během několika minut na sněžném skútru dorazili dva členové okrsku HS z Pece pod Sněžkou.

„My jsme mu ihned poskytli první pomoc, ošetřili silně krvácející ránu, poraněnou nohu zafixovali do vakuové dlahy a následně i jeho celého do vakuové matrace. V tom nám velmi pomohli okolojedoucí skialpinisté," popsal záchranu zraněného Tomáš Novák s tím, že jim za krkonošskou HS tímto způsobem děkuje. Po ošetření byl pacient převezen na stanici HS do Pece pod Sněžkou, kde již čekala a převzala si jej posádka sanitního vozu Zdravotnické záchranné služby. Po zajištění a podání léků proti bolesti byl pacient transportován na chirurgii do nemocnice v Trutnově.

„Přestože v uplynulých dnech napadlo na hřebenech hor 40-50 cm sněhu, jsou nové sněhové vrstvy nestabilní a během jízdy může dojít proboření se až na zem. Proto je třeba dbát na takových opatrnosti," varoval všechny návštěvníky hor Pavel Jirsa, zástupce náčelníka Horské služby Krkonoše.