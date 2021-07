Opilý elektrocyklista se srazil s autem. Alkohol způsobil 9 bouraček za víkend

V sobotu 24. července vyjeli jičínští policisté do Šlikovy Vsi ke srážce řidiče elektrokola s osobním vozem. Při vjezdu do křižovatky nerespektoval sedmdesátiletý muž stopku a naboural do projíždějící Octavie. Cyklista neměl nasazenou přilbu, musel proto být předán do péče zdravotníků. Při dechové zkoušce u něj policisté zjistili 1,22 promile alkoholu v krvi.

Opilý řidič u Kopidlna nepřizpůsobil rychlost a skončil na střeše v lese. | Foto: PČR