Ke střetu osobního auta s chodkyní došlo ve čtvrtek dopoledne v Kopidlně na Jičínsku v táhlé pravotočivé zatáčce. Žena ve věku 69 let utrpěla vážná zranění. Do nemocnice ji s těžkými zraněními transportoval přivolaný vrtulník, následkům zranění však podlehla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.