Ve středu ráno vyjely všechny složky IZS k dopravní nehodě na silnici I/16 do Ohařic na Jičínsku. Čtyřiadvacetiletý řidič dodávky se podle policistů zřejmě nevěnoval řízení a vjel do protisměru, kde narazil do protijedoucího nákladního vozu.

Nepozorný řidič se u Ohařic srazil v protisměru s kamionem | Foto: PČR