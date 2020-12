Za prvních deset měsíců letošního roku zemřelo na silnicích v Královéhradeckém kraji 23 lidí. I díky koronaviru se tak neopakuje extrémní počet obětí nehod z loňského roku.

Sníh pokryl celý kraj a působil i dopravní koplikace | Foto: Deník / Michal Fanta

O něco méně nehod, ale zejména téměř o polovinu méně obětí. Taková je bilance prvních deseti měsíců na silnicích v hradeckém kraji v porovnání s rokem 2019. Právě loňský rok se zapsal do kronik regionu černým písmem. Při nehodách zemřelo 48 lidí, z toho 41 od ledna do října. Ačkoliv počet obětí dopravních nehod v Česku dlouhodobě klesá, na Královéhradecku loni zemřelo nejvíce lidí za posledních osm let.