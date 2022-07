"Dvaačtyřicetiletý řidič dodávky Citroën jedoucí od Hořic na Ostroměř nedodržel na přímém úseku bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a narazil do osobního vozidla Škoda Fabia, které narazilo do před ním stojícího přívěsu a osobního automobilu VW Passat. Dvacetiletý řidič Škody Fabia byl vlivem nárazu následně odhozen do protisměru, kde se střetl s projíždějícím VW Multivan. Sedmačtyřicetiletý řidič Multivanu následně narazil do reklamní cedule a stánku se zmrzlinou," popsala policejní mluvčí Eliška Majerová.