V poledne 49letý řidič vozidla značky Škoda Octavia jedoucí po silnici I/16 ve směru od Nové Paky směrem na Jičín zřejmě vlivem únavy na přímém úseku komunikace za Kumburským Újezdem přejel vlevo přes dva protisměrné směry, kde narazil do protijedoucích osobních automobilů Škoda Octavia a Škoda Fabia, které po střetu skončilo v silničním příkopu. Stejně starý řidič vozidla Škoda Fabia byl s vážným zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Řidič vozidla Škoda Octavia, který přejel do protisměru, byl převezen do nemocnice v Jičíně. Ke zranění jiných osob nedošlo. U řidičů automobilů Škoda Octavia vyloučili policisté přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou. U řidiče Škody Fabia nebylo možné dechovou zkoušku vzhledem k jeho zranění provést.

Z místa nehody u SobotkyZdroj: PČR

Krátce před půl pátou hodinou odpolední na silnici I/16 v katastru Sobotky ve směru od Jičína na Mladou Boleslav 58letý řidič automobilu značky Renault zřejmě vlivem únavy nereagoval na kolonu vozidel stojících na úseku s kyvadlovým řízením dopravy a čelně narazil do zadní části stojícího vozidla značky Peugeot. Vlivem nárazu bylo vozidlo Peugeot odhozeno vpřed, kde narazilo do před ním stojícího vozidla značky DS. Sedmašedesátiletá řidička Peugeotu byla se zraněním předána do péče lékařů a převezena do nemocnice v Jičíně. U všech zúčastněných řidičů vyloučili policisté přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou.

Přesná příčina a veškeré okolnosti dopravních nehod jsou předmětem dalšího šetření jičínských policistů.

Zdroj: Youtube