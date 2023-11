/VIDEO/ V uplynulých dnech přijala policie na lince 158 oznámení o řidiči, který měl jezdit po Nové Pace, v ulici Tyršova nabourat a z místa odjet pryč.

Nehoda v přímém přenosu. | Video: Policie ČR

Novopačtí policisté se proto ihned vydali na místo a automobil s poškozenou přední částí nalezli zhruba 50 metrů od místa nehody. To, že se jedná o správné vozidlo, potvrdil oznamovatel, který policisty nasměroval do místního baru, kde se měl nacházet samotný majitel automobilu. Na základě šetření policisté zjistili, že majitel mazdy měl svěřit své vozidlo kamarádovi, který se nakonec ke způsobení dopravní nehody doznal. Následně hlídce předložil mobilní telefon se záznamem, ze kterého bylo evidentní, že si převzal klíče, do vozidla nasedl, řídil ho a nakonec způsobil dopravní nehodu.

Dodge narazil do betonového sloupu, škoda je 600 tisíc korun

Po náležitém poučení a výzvě se podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní. Při prvním měření nadýchal 18letý řidič 1,44 promile, při opakovaném pak 1,5 promile alkoholu v dechu. K požití alkoholu před jízdou se mladík doznal. Jičínští dopravní policisté, kteří si věc na místě převzali, následně zjistili, že není držitelem žádného řidičského oprávnění.

U Pecky se převrátila cisterna, zasahovat musely i dva jeřáby

Mladík si ve zkráceném přípravném řízení vyslechl podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce od 6 měsíců do tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Kamarád, který mu vozidlo zapůjčil, je podezřelý ze stejného trestného činu spáchaného ve formě účastenství jako pomocník.